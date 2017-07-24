Спаллетти: "Интер" готов отпустить Перишича"

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Спаллетти: "Интер" готов отпустить Перишича"Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти высказался о ситуации с вингером своей команды Иваном Перишичем, которым интересуется английский "Манчестер Юнайтед".

"Он - фантастический игрок, и если его будущее полностью зависело бы от меня, я бы определенно оставил его. Тем не менее, если клубу поступит выгодное предложение, которое будет в дальнейшем использовано для укрепления команды, он может уйти", - цитирует наставника "нерадзурри" The Sun.

Напомним, сегодня "Интер" сыграет против "Лиона". | soccernews.ru

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