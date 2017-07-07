Спаллетти: "Интер" обещал мне определенных игроков"



Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти начал проявлять недовольство трансферной работой клуба.

"Руководство "Интера" пообещало мне некоторые вещи. Если они не сдержат обещание, то я расскажу обо всем журналистам. Обещания нужно выполнять и купить нужных игроков. Я не более талантливый тренер, чем мои предшественники. Поэтому нам нужны новые футболисты, так как нынешний состав не укомплектован. Я читаю в газетах, что мы готовы потратить на трансферы 150 миллионов евро, но их нужно делать", - приводит слова Спаллетти Football Italia.

Напомним, что этим летом "Интер" приобрел защитника Милана Шкриньяра (23 миллиона евро), хавбека Николо Заниоло (1,8 миллиона), форварда Йенса Одгаарда (1,5) и вратаря Даниэле Паделли (бесплатно).

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