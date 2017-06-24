Спаллетти: "Интер" обязательно подпишет двух защитников"

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти поведал о трансферных планах "нерадзурри" на летнее межсезонье.

"В зависимости от того, кто уйдёт из команды, мы будем менять трансферные цели на рынке. Но мы, безусловно, должны кого-то купить. Наши руководители готовы к любой ситуации. Мы обязательно подпишем двух защитников" - цитирует Спаллетти Football Italia.

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