Спаллетти: "Интер" заслужил победу над "Беневенто"

Теги лучано спаллеттиинтер миланбеневенто

Спаллетти: "Интер" заслужил победу над "Беневенто"

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти дал комментарии после победы над "Беневенто" в матче 26-го тура итальянской Серии А.

"Очевидно, что сейчас мы не демонстрируем должного характера и качества игры. Было много ошибок, но футболисты играли с сердцем. После перерыва мы показывали более командную игру. Я думаю, что мы заслужили победу, хотя борьба была ожесточённой" - приводит слова Спаллетти Football Italia.

Не пропустите видеообзор матча "Интер" – "Беневенто". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 25 66
2 Ювентус 25 65
3 Лацио 26 52
4 Интер Милан 26 51
5 Рома 26 50
6 Сампдория 26 44
7 Милан 26 44
8 Аталанта 25 38
9 Торино 26 36
10 Фиорентина 26 35
11 Удинезе 26 33
12 Болонья 26 33
13 Дженоа 26 30
14 Кьево 26 25
15 Кальяри 25 25
16 Сассуоло 26 23
17 Кротоне 26 21
18 СПАЛ 26 20
19 Хеллас Верона 26 19
20 Беневенто 26 10
Полная таблица

топ-5 тегов