Спаллетти: "Интер" заслужил победу над "Беневенто"

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти дал комментарии после победы над "Беневенто" в матче 26-го тура итальянской Серии А.

"Очевидно, что сейчас мы не демонстрируем должного характера и качества игры. Было много ошибок, но футболисты играли с сердцем. После перерыва мы показывали более командную игру. Я думаю, что мы заслужили победу, хотя борьба была ожесточённой" - приводит слова Спаллетти Football Italia.

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