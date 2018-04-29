Спаллетти: "Интер" заслуживал большего в матче с "Ювентусом"
Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти поделился эмоциями после матча 35-го тура итальянской Серии А против "Ювентуса".
"Мы проиграли, потому что очень устали, играя вдесятером. Честно говоря, команда заслуживала большего. Потребуется не одна бессонная ночь, чтобы избавиться от горечи поражения. Всё не должно было заканчиваться так" - приводит слова Спаллетти Football Italia.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|88
|2
|Наполи
|35
|84
|3
|Лацио
|35
|70
|4
|Рома
|35
|70
|5
|Интер Милан
|35
|66
|6
|Аталанта
|35
|58
|7
|Милан
|35
|57
|8
|Сампдория
|35
|54
|9
|Фиорентина
|35
|54
|10
|Торино
|35
|47
|11
|Дженоа
|35
|41
|12
|Болонья
|35
|39
|13
|Сассуоло
|35
|37
|14
|Удинезе
|35
|34
|15
|Кротоне
|35
|34
|16
|Кальяри
|35
|33
|17
|СПАЛ
|35
|32
|18
|Кьево
|35
|31
|19
|Хеллас Верона
|35
|25
|20
|Беневенто
|35
|18