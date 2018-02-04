Спаллетти: "Интеру" не хватает характера"

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Спаллетти: "Интеру" не хватает характера"
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти разочарован игрой команды в матче 23-м тура чемпионата Италии против "Кротоне" (1:1).

"Мы теряем уверенность, когда что-то идет не так. Видимо, нам не хватает характера. Мы вернулись к прежним страхам. Сейчас уровень нашей игры ниже среднего", - приводит слова Спаллетти Football Italia.

Стоит отметить, что "Интер" не может выиграть уже на протяжении восьми матчей подряд и занимает четвертое место в Серии А.

Не пропустите: "Интер" – "Кротоне" - 1:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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