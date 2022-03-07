Спаллетти исключил свой уход из "Наполи"

Фото сайт "Наполи"

Наставник "Наполи" Лучано Спаллетти ответил на вопрос о возможности своей отставки.

"Если вы не справляетесь с давлением, то нужно уходить. Но уверяю вас, что утром я буду здесь с планом тренировок. Если вы решили, что я не вернусь на работу, вы ошибаетесь", - цитирует Спаллетти Football Italia.

Неаполитанцы занимают третье место в таблице Серии А, отставая от лидирующего "Милана" на 3 очка. При этом в последних шести матчах они победили лишь раз.

63-летний Спаллетти возглавляет "Наполи" с мая. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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