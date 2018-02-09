Спаллетти конфликтует с одним из игроков "Интера"

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Спаллетти конфликтует с одним из игроков "Интера"

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти конфликтует с защитником Жоау Канселу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 23-летний португалец недоволен тем, что наставник использует его на левом фланге обороны, хотя для него родной является позиция правого фулбека.

В итоге футболист был вызван в офис "нерадзурри" и получил выговор от руководства клуба.

В этом сезоне Канселу сыграл за "Интер" всего 13 матчей и сделал 1 ассист. Права на него принадлежат "Валенсии".

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