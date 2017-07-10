Спаллетти: "Мне нужно понять, что хочет Перишич"



Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти рассуждает о возможном уходе из клуба полузащитника Ивана Перишича.

"Я скажу так, мы встретимся с Иваном и поговорим. Я рассчитываю на него, но хочу понять его мысли. Мне нужно знать, чего он хочет. После этого мы решим, как быть. Я надеюсь, что он останется в команде", - цитирует Спаллетти Football Italia.

Ранее сообщалось, что 28-летним Перишичем интересуется "Манчестер Юнайтед", который предлагает за него 40 миллионов евро. Впрочем, "нерадзурри" оценивают игрока в 55 миллионов евро.

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