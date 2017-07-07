Спаллетти: "Моуринью пожелал мне удачи в "Интере"

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Спаллетти: "Моуринью пожелал мне удачи в "Интере"
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что он получил пожелание успехов от бывшего наставника клуба Жозе Моуринью.

"Самое яркое пожелание успеха в "Интер" я получил от Моуринью. Он пожелал мне всего наилучшего, так как "Интер" по-прежнему в его сердце", - приводит слова Спаллетти Football Italia.

Напомним, что Спаллетти возглавил "Интер" этим летом, а Моуринью работал с клубом с 2008 по 2010 годы.

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