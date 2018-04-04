Спаллетти может вернуться в "Зенит"

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Спаллетти может вернуться в "Зенит"

"Зенит" проявляет интерес к главному тренеру миланского "Интера" Лучано Спаллетти, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, представители петербургского клуба поинтересовались у тренера о возможности его возвращения. Впрочем пока что никаких договоренностей стороны не достигли.

Спаллетти может покинуть "Интер" в том случае, если клуб не выйдет в Лигу Чемпионов. В данный момент миланцы занимают четвертое место в Серии А.

Напомним, что 59-летний итальянец тренировал "Зенит" с 2009 по 2014 годы. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат России.

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