Спаллетти может возглавить "Фиорентину"

Бывший наставник "Интера" Лучано Спаллетти может оказаться на тренерском мостике "Фиорентины".

По информации Football Italia, руководство "фиалок" всерьёз задумалось о смене главного тренера на фоне последних неудач команды.

Напомним, что сейчас "Фиорентину" возглавляет Винченцо Монтелла, а Спаллетти по-прежнему связан контрактом с "Интером".

По итогам 12 туров флорентийцы занимают девятое место в турнирной таблице Серии А.

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