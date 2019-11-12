Спаллетти может возглавить "Фиорентину"
Бывший наставник "Интера" Лучано Спаллетти может оказаться на тренерском мостике "Фиорентины".
По информации Football Italia, руководство "фиалок" всерьёз задумалось о смене главного тренера на фоне последних неудач команды.
Напомним, что сейчас "Фиорентину" возглавляет Винченцо Монтелла, а Спаллетти по-прежнему связан контрактом с "Интером".
По итогам 12 туров флорентийцы занимают девятое место в турнирной таблице Серии А.
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|Торино
|12
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|Сассуоло
|11
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|Милан
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|Дженоа
|12
|9
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|Сампдория
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|СПАЛ
|12
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