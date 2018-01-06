Спаллетти: "Мы не воспользовались тем, что "Фиорентина" была не в своей тарелке"

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Спаллетти: "Мы не воспользовались тем, что "Фиорентина" была не в своей тарелке"

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти высказался после матча 20-го тура итальянской Серии А против "Фиорентины".

"Команда слишком легко теряет мяч и из-за этого создаёт себе трудности. Несмотря на то, что "Фиорентина" заслужила сравнять счёт, у нас были возможности забить второй гол. Они были не в своей тарелке, но мы этим не воспользовались" - цитирует Спаллетти Sport Sky Italia.

Не пропустите видеообзор матча "Фиорентина" - "Интер". | http://soccernews.ru

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