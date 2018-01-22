Спаллетти: "Мы заслужили победу в матче против "Ромы"

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Спаллетти: "Мы заслужили победу в матче против "Ромы"Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти считает, что его команда могла завоевать три очка в матче 21-го тура чемпионата Италии против "Ромы" (1:1).

"Сантону не нужно извиняться, потому что ошибки происходят в футболе. Давиде - настоящий профессионал. Никто не должен извиняться. У нас должно хватить смелости идти по нашему пути и сражаться с другими командами. Мы знаем, что впереди нас сильные команды как физически, так и технически. Однако мы должны сосредоточиться на себе, делая шаг за шагом без страха.

Нам нужно показать, кто мы такие, и показать наш профессионализм. У нас было много шансов, Алиссон делал много сэйвов. Мы заслужили победу. Изо всех сил пытались избавиться от проблем, которые у нас есть. Мы должны взять на себя ответственность за наше место в таблице. Вторая половина сезона - дает шанс вернуться на правильный путь", - отметил наставник. | http://soccernews.ru

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