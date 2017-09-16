Спаллетти: "Нас не интересует текущая турнирная таблица"
Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти подвел итоги сегодняшнему матчу своей команды против "Кротоне".
"Сейчас нас не интересует турнирная таблица, мы просто сделали то, что должны были сделать. Нас ждет долгий путь впереди, и мы не будем придавать этому значение сегодня. Впереди есть еще 34 матча, и мы должны выиграть как можно больше игр", - цитирует наставника "нерадзурри" Football Italia.
Напомним, "Интер" обыграл "Кротоне" со счетом 2:0. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|4
|12
|2
|Ювентус
|3
|9
|3
|Наполи
|3
|9
|4
|Лацио
|3
|7
|5
|Торино
|3
|7
|6
|Сампдория
|2
|6
|7
|Рома
|3
|6
|8
|Милан
|3
|6
|9
|Фиорентина
|4
|6
|10
|СПАЛ
|3
|4
|11
|Болонья
|4
|4
|12
|Удинезе
|3
|3
|13
|Аталанта
|3
|3
|14
|Кьево
|3
|3
|15
|Кальяри
|3
|3
|16
|Дженоа
|3
|1
|17
|Сассуоло
|3
|1
|18
|Кротоне
|4
|1
|19
|Хеллас Верона
|4
|1
|20
|Беневенто
|3
|0