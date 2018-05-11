Спаллетти: "Нас ждет непростой матч с "Сассуоло, полуфинал, в котором мы должны победить"

Теги интер миланлучано спаллеттисассуоло

Спаллетти: "Нас ждет непростой матч с "Сассуоло, полуфинал, в котором мы должны победить"

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящую игру против "Сассуоло".

"Мы хорошо подготовились к предстоящей игре. Нас ждет непростой матч, полуфинал, в котором мы должны победить. Надеюсь, что завтра нас придет поддержать полный стадион. Мы обязаны показать максимум в игре с "Сассуоло" - приводит слова Спаллетти Calcionews24.

Игра между "Интером" и "Сассуоло" состоится завтра в 21:45 по московскому времени.

Читайте также: "Интер" готовит новое соглашение для Спаллетти. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 36 91
2 Наполи 36 85
3 Рома 36 73
4 Лацио 36 71
5 Интер Милан 36 69
6 Милан 36 60
7 Аталанта 36 59
8 Фиорентина 36 57
9 Сампдория 36 54
10 Торино 36 48
11 Дженоа 36 41
12 Сассуоло 36 40
13 Болонья 36 39
14 СПАЛ 36 35
15 Кьево 36 34
16 Кротоне 36 34
17 Удинезе 36 34
18 Кальяри 36 33
19 Хеллас Верона 36 25
20 Беневенто 36 18
Полная таблица

топ-5 тегов