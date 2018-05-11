Спаллетти: "Нас ждет непростой матч с "Сассуоло, полуфинал, в котором мы должны победить"

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящую игру против "Сассуоло".

"Мы хорошо подготовились к предстоящей игре. Нас ждет непростой матч, полуфинал, в котором мы должны победить. Надеюсь, что завтра нас придет поддержать полный стадион. Мы обязаны показать максимум в игре с "Сассуоло" - приводит слова Спаллетти Calcionews24.

Игра между "Интером" и "Сассуоло" состоится завтра в 21:45 по московскому времени.

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