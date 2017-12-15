Спаллетти назвал футболистов, которых хотел бы видеть в "Интере"

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти рассказал о трансферных планах клуба.

"Рамос, Иньеста и Санчес - это те футболисты, которых я хотел бы видеть в "Интере". Ну а если серьезно, то мы должны разумно вести себя на трансферном рынке. В принципе, я доволен составом на данный момент, но не исключаю, что "Интер" может кого-то приобрести" - приводит слова Спаллетти Football Italia.

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