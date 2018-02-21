Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти назвал идеального кандидата для работы со сборной Италии.

"Правильным человеком для сборной является Анчелотти. У него есть все, чтобы понравиться всем", - приводит слова наставника "нерадзурри" Corriere dello Sport.

Напомним, Спаллетти высказался о своем будущем. | soccernews.ru