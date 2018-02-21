Спаллетти назвал идеального кандидата для работы со сборной Италии

Теги италиялучано спаллеттикарло анчелотти

Спаллетти назвал идеального кандидата для работы со сборной ИталииГлавный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти назвал идеального кандидата для работы со сборной Италии.

"Правильным человеком для сборной является Анчелотти. У него есть все, чтобы понравиться всем", - приводит слова наставника "нерадзурри" Corriere dello Sport.

Напомним, Спаллетти высказался о своем будущем. | soccernews.ru

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