Спаллетти назвал неожиданную причину отсутствия Икарди в заявке на матч Лиги Европы



Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти объяснил, почему аргентинский нападающий Мауро Икарди не попал в заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Рапидом", который состоится завтра, 14 февраля.

"Решение о лишении Икарди капитанское повязки трудное, но оно пойдет на пользу команде. С "Рапидом" мы сыграем без Мауро, так как он отказался принять участие в этом матче. Наверное, он расстроился из-за лишения капитанской повязки. После этого важного матча нужно будет разобраться в ситуации с Икарди. Контракты меня не волнуют, но они необходимы для отношений с игроками", - цитирует Спаллетти Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Интер" и Икарди уже на протяжении длительного времени не могут договориться о продлении контракта, который истекает летом 2021 года. Интерес к 25-летнему форварду проявляют "Реал" и "Атлетико".

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