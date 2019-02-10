Спаллетти назвал причины безголевой серии Икарди



Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти считает, что разговоры из-за нового контракта мешают забивать голы нападающему Мауро Икарди.

"Икарди нужна ясность. Когда вопрос висит в воздухе долгое время, его решение можно трактовать по-разному. Слишком много говорится на эту тему. Нужно сесть и решить этот вопрос", - приводит слова Спаллетти Sky Italia.

Ранее сообщалось, что форвард не может договориться с "Интером" о сумме зарплаты в новом соглашении.

Стоит отметить, что 25-летний Икарди не может забить гол в семи матчах чемпионата Италии подряд.

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