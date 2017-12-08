Спаллетти назвал состав на матч с "Ювентусом"

Тренерский штаб миланского "Интера" во главе с Лучано Спаллетти определился с заявкой команды на матч 16-го тура итальянской Серии А против "Ювентуса".

Вратари: Ханданович, Паделли, Берни;

Защитники: Канселу, Раноккья, Сантон, Миранда, Далберт, Д'Амброзио, Шкриньяр, Нагатомо;

Полузащитники: Жоау Мариу, Весино, Борха Валеро, Брозович, Перишич, Кандрева. Гальярдини;

Нападающие: Икарди, Карамо, Эдер, Пинамонти.

Напомним, что матч "Ювентус" - "Интер" состоится в субботу в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Роналдо: "Интер" может стать чемпионом Италии". | http://soccernews.ru