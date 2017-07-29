Спаллетти: "Не могу понять, почему первые 60-70 минут мы отлично справляемся, а потом отдаём инициативу"

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти высказался о матче против "Челси" (2:1) в рамках Международного кубка чемпионов.

"Мы отлично играли в первые 60 минут, а потом начали делать ошибки. Не понимаю, почему мы совершаем ошибки, контролируя мяч. Также не могу понять, почему первые 60-70 минут мы отлично справляемся, а потом опускаем руки и отдаём инициативу сопернику. Возможно, это из-за того, что ещё два дня назад мы играли против "Баварии" и команда устала. Впрочем, с такими исполнителями мы не должны столь много ошибаться" - приводит слова Спаллетти Football Italia.

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