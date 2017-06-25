Спаллетти недоволен Хандановичем, "Интер" может купить Щесны

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Спаллетти недоволен Хандановичем, "Интер" может купить Щесны

"Интер" может расстаться со словенским вратарем Самиром Хандановичем, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, нового главного тренера миланского клуба Лучано Спаллетти не устраивает игра голкипера ногами. В связи с этим "нерадзурри" могут приобрести вратаря "Арсенала" Войцеха Щесны, которого "канониры" оценивают в 15 миллионов евро.

Если этот трансфер состоится, то 32-летний Ханданович будет выставлен на трансфер.

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