Спаллетти: "Невозможно конкурировать с "Ювентусом"



Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что он не видит возможности конкурировать с "Ювентусом".

"В Милане не понимают, что невозможно конкурировать с "Ювентусом", у которого есть два состава, просто невозможно. В "Роме" мне говорили, что продадут лучших игроков, а "Интер" не хочет тратить деньги", - цитирует Спаллетти Corriere Della Sera.

Стоит отметить, что "Интер" не может добиться победы на протяжении восьми матчей Серии А подряд и его отставание от "Ювентуса" увеличилось до 14 очков.

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