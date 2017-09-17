Спаллетти: "Нужно постараться выиграть как можно больше встреч"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти пообщался с журналистами после победы над "Кротоне" (2:0) в национальном первенстве.

"Матч был непростой, и мои игроки показали себя профессионалами, так как сумели адаптироваться к стилю игры, к которому они не привыкли. В Калабрии было очень жарко, поле было сухим и замедляло темп игры. Ветер тоже создавал проблемы в первом тайме.

В данный момент нас не интересует положение в турнирной таблице, мы просто делаем то, что должны делать. Впереди нас ждёт долгий путь. Осталось 34 матча, и нужно постараться выиграть как можно больше встреч", - сказал он.

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