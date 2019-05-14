Спаллетти - о встречи с "Кьево": "В этом матче я увидел зрелость, ясные головы"
Наставник "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал победный матч своей команды в матче 36-го тура чемпионата Италии с "Кьево" (2:0). Об этом информирует Football Italia.
Видеообзор матча "Интер" - "Кьево" - 2:0.
"В этом матче я увидел зрелость, ясные головы, проницательность и осознанность в действиях, это и позволило избежать ошибок.
Команда действовала очень слаженно. У нас было много моментов, даже когда пытались играть на сохранение результата. Однако наша игра все равно была недостаточно высокого уровня, чтобы сломить соперника. Мы можем играть лучше", - сказал Спаллетти.
Благодаря победе "Интер" вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. "Кьево" остался на последней, 20-й позиции. Клуб уже вылетел в Серию В.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Интер Милан
|36
|66
|4
|Аталанта
|36
|65
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Рома
|36
|62
|7
|Торино
|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Болонья
|36
|40
|14
|Фиорентина
|36
|40
|15
|Парма
|36
|38
|16
|Удинезе
|36
|37
|17
|Дженоа
|36
|36
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|36
|15