Спаллетти - о встречи с "Кьево": "В этом матче я увидел зрелость, ясные головы"

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Спаллетти - о встречи с "Кьево": "В этом матче я увидел зрелость, ясные головы"

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал победный матч своей команды в матче 36-го тура чемпионата Италии с "Кьево" (2:0). Об этом информирует Football Italia.

Видеообзор матча "Интер" - "Кьево" - 2:0.

"В этом матче я увидел зрелость, ясные головы, проницательность и осознанность в действиях, это и позволило избежать ошибок.

Команда действовала очень слаженно. У нас было много моментов, даже когда пытались играть на сохранение результата. Однако наша игра все равно была недостаточно высокого уровня, чтобы сломить соперника. Мы можем играть лучше", - сказал Спаллетти. 

Благодаря победе "Интер" вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. "Кьево" остался на последней, 20-й позиции. Клуб уже вылетел в Серию В.

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