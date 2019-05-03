Спаллетти - об обнаженных фото Икарди: "На тренировках он одет, как футболист"

Теги интер миланмауро икарди

Спаллетти - об обнаженных фото Икарди: "На тренировках он одет, как футболист"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал откровенные фотографии нападающего команды Мауро Икарди, который сфотографировался обнаженным вместе со своей женой и агентом Вандой Нарой

"Не знаю, что именно вы хотите узнать. Когда Икарди приходит на тренировки, то он одет, как футболист "Интера". Меня интересует только это", - приводит слова Спаллетти Goal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от Μαυʀɸ Iϲαʀδι - MI9 (@mauroicardi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❌ @wanda_icardi ❌

Публикация от Μαυʀɸ Iϲαʀδι - MI9 (@mauroicardi)

Напомним, что ранее "Интер" лишил форварда капитанской повязки из-за поведения его жены во время переговоров по новому контракту игрока.

В нынешнем сезоне 26-летний Икарди провел за миланский клуб 33 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Шкриньяр: "В "Интере" мое будущее". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" может потратить более полумиллиарда евро на усиление состава в летнее трансферное окно

"Реал" может потратить более полумиллиарда евро на усиление состава в летнее трансферное окно

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 34 88
2 Наполи Наполи 34 70
3 Интер Милан Интер Милан 34 62
4 Аталанта Аталанта 34 59
5 Рома Рома 34 58
6 Милан Милан 34 56
7 Торино Торино 34 56
8 Лацио Лацио 34 55
9 Сампдория Сампдория 34 48
10 Сассуоло Сассуоло 34 41
11 Кальяри Кальяри 34 40
12 Фиорентина Фиорентина 34 40
13 СПАЛ СПАЛ 34 39
14 Болонья Болонья 34 37
15 Парма Парма 34 37
16 Дженоа Дженоа 34 35
17 Удинезе Удинезе 34 33
18 Эмполи Эмполи 34 29
19 Фрозиноне Фрозиноне 34 23
20 Кьево Кьево 34 15
Полная таблица

топ-5 тегов