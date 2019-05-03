Спаллетти - об обнаженных фото Икарди: "На тренировках он одет, как футболист"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал откровенные фотографии нападающего команды Мауро Икарди, который сфотографировался обнаженным вместе со своей женой и агентом Вандой Нарой.

"Не знаю, что именно вы хотите узнать. Когда Икарди приходит на тренировки, то он одет, как футболист "Интера". Меня интересует только это", - приводит слова Спаллетти Goal.

Напомним, что ранее "Интер" лишил форварда капитанской повязки из-за поведения его жены во время переговоров по новому контракту игрока.

В нынешнем сезоне 26-летний Икарди провел за миланский клуб 33 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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