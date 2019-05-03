Спаллетти - об обнаженных фото Икарди: "На тренировках он одет, как футболист"
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал откровенные фотографии нападающего команды Мауро Икарди, который сфотографировался обнаженным вместе со своей женой и агентом Вандой Нарой.
"Не знаю, что именно вы хотите узнать. Когда Икарди приходит на тренировки, то он одет, как футболист "Интера". Меня интересует только это", - приводит слова Спаллетти Goal.
Напомним, что ранее "Интер" лишил форварда капитанской повязки из-за поведения его жены во время переговоров по новому контракту игрока.
В нынешнем сезоне 26-летний Икарди провел за миланский клуб 33 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Милан
|34
|56
|7
|Торино
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Кальяри
|34
|40
|12
|Фиорентина
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15