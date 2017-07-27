Спаллетти обозначил задачи "Интера" на сезон

Теги интер миланлучано спаллетти

Спаллетти обозначил задачи "Интера" на сезонГлавный тренер "Интера" Лучано Спаллетти рассказал о планах команды на новый сезон. Как заявил итальянский специалист, его задача - попасть в четверку сильнейших чемпионата Италии.

"Наша цель – попасть в четверке сильнейших. Другие команды усиливаются, но мы – "Интер", и наши устремления должны быть достойны большой команды. Необходимо выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Возможно, один или два игрока придут в команду, но нужно много работать, чтобы все получилось.

В прошлом сезоне некоторые команды показали, что вполне реально сократить отставание от "Ювентуса". Время покажет, кто хорошо работал. Мы хотим попасть в первую четвертку и сделаем все для этого", - сказал он.

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