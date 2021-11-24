Спаллетти объяснил, почему не пожал руку Витории после матча со "Спартаком"

Фото: инстаграм Лучано Спаллетти/Автор неизвестен

Главный тренер неаполитанского "Наполи" Лучано Спаллетти объяснил, почему он отказался от рукопожатия с наставником "Спартака" Руем Виторией после окончания матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Почему не пожал руку Витории? Он меня не поприветствовал перед началом игры. Когда вы встречаете гостей, вы приветствуете их сразу. А не после победы. Он был в десяти метрах от меня, но не поздоровался. Поэтому я не пожал ему руку после", — сказал Спаллетти на пресс-конференции.

Поединок закончился победой российского клуба со счетом 2:1. Благодаря победе "Спартак", набрав семь очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы С. "Наполи" также имеет в активе семь очков, но опустился на второе место из-за результатов личных встреч с "красно-белыми". В первом круге "Спартак" также обыграл "Наполи" - 3:2.

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