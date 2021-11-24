Спаллетти объяснил, почему не пожал руку Витории после матча со "Спартаком"
Фото: инстаграм Лучано Спаллетти/Автор неизвестен
Главный тренер неаполитанского "Наполи" Лучано Спаллетти объяснил, почему он отказался от рукопожатия с наставником "Спартака" Руем Виторией после окончания матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
"Почему не пожал руку Витории? Он меня не поприветствовал перед началом игры. Когда вы встречаете гостей, вы приветствуете их сразу. А не после победы. Он был в десяти метрах от меня, но не поздоровался. Поэтому я не пожал ему руку после", — сказал Спаллетти на пресс-конференции.
Поединок закончился победой российского клуба со счетом 2:1. Благодаря победе "Спартак", набрав семь очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы С. "Наполи" также имеет в активе семь очков, но опустился на второе место из-за результатов личных встреч с "красно-белыми". В первом круге "Спартак" также обыграл "Наполи" - 3:2.
Не пропустите: Парфёнов готов возглавить "Спартак". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Интер" уверенно победил "Шахтер" в матче Лиги чемпионов
-
"Спартак" обыграл "Наполи" в Лиге Европы
-
В Суперлиге прокомментировали решение Европейского парламента
-
Два журналиста были задержаны в Катаре. Они освещали условия, в которых строят объекты к ЧМ-2022
-
В "Спартаке" отрицают уход Федуна из совета директоров
Лента новостей
-
Глава французского футбола отреагировал на приговор Бензема
-
Форвард "Аякса" Аллер обновил рекорд Лиги Чемпионов
-
"Аякс" добыл волевую победу в матче с "Бешикташем" в Лиге чемпионов
-
"Интер" уверенно победил "Шахтер" в матче Лиги чемпионов
-
Витория рассказал о травмах Мозеса и Бакаева
-
Витория прокомментировал слова Спаллетти о причине отказа от рукопожатия
-
"Спартак" показал реакцию Витории на отказ Спаллетти от рукопожатия
-
"Барселона" ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира Лиги Конференций
-
Беременная девушка Роналду показала свой автомобиль (фото)
-
Спаллетти объяснил, почему не пожал руку Витории после матча со "Спартаком"
-
Спаллетти совершил некрасивый поступок по отношению к Витории после матча "Спартак" - "Наполи"
-
Буффон поздравил Акинфеева с юбилейным матчем. Россиянин ответил
-
Два основных игрока "Спартака" пропустят решающий матч Лиги Европы
-
"Спартак" обыграл "Наполи" в Лиге Европы
-
1
Фигу высказался о претендентах на "Золотой мяч"
-
Зидан отказал ПСЖ
-
Киммих заразился коронавирусом
-
Экс-тренер "Лиона" может возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Тьяго высказался о возможном возвращении в "Барселону"
-
Роджерс прокомментировал возможное назначение в "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0