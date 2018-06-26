Спаллетти оценил предстоящий переход Наингголана в "Интер"



Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящий переход в команду бельгийского полузащитника "Ромы" Раджи Наингголана.

"Я доволен. Мы достигли цели, к которой стремились", – приводит слова Спаллетти Football Italia.

Напомним, что "Интер" согласовал переход 30-летнего Наингнолана за 24 миллиона евро. Также миланцы отдадут "Роме" Давиде Сантона и Николо Дзаньоло.

Стоит отметить, что Спаллетти ранее тренировал "Рому", поэтому отлично знаком с игровыми способностями Наингголана.

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