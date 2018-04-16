Спаллетти оценил шансы "Интера" на попадание в Лигу Чемпионов

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Спаллетти оценил шансы "Интера" на попадание в Лигу Чемпионов

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти поделился мнением о шансах команды пробиться в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

"Сейчас от нас ничего не зависит. Мы не можем контролировать ситуацию. Все, что мы можем сделать, это выиграть оставшиеся матчи и посмотреть, как сыграют наши конкуренты" - приводит слова Спаллетти Calcionews24.

В настоящее время "Интер" находится на 5-й позиции и отстает от четвертого места на одно очко.

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