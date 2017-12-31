Спаллетти оценил выступление "Интера" в первой половине сезона

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Спаллетти оценил выступление "Интера" в первой половине сезона

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти оценил выступление своей команды в первой половине текущего сезона.

"В этом сезоне нам надо будет заработать ещё много очков и сыграть во множестве матчей с правильным настроем. Я ожидал подобного выступления от команды в первой половине сезона, и на меня не повлияют мнения других людей. Я не самый большой оптимист, но знаю, что пессимистичные настроения не позволят вам добиться нужных результатов. Я стараюсь зарядить своих игроков уверенностью. Если бы мы добились заслуженных ничьих с "Удинезе" и "Сассуоло", то люди бы говорили о великолепной первой половине сезона для "Интера". У нас 41 очко, буду очень рад, если мы наберём столько же во втором круге" - цитирует Спаллетти Football Italia.

Отметим, что "Интер" пока идёт на третьем месте в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего "Наполи" на 7 очков.

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