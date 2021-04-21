Спаллетти определился с новым клубом

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Спаллетти определился с новым клубом

Фото: твиттер Gabiponte/Автор неизвестен
Итальянский тренер Лучано Спаллетти летом возглавит "Наполи", сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, тренер согласовал с неаполитанским клубом условия двухлетнего контракта. На посту главного тренера "Наполи" Лучано сменит Дженнаро Гаттузо.

Ранее сообщалось, что Спаллетти входит в сферу интересов московского "Спартака". 62-летний специалист не работал с 2019 года после того, как его отстранили от должности наставника "Интера". Впрочем, у него действует контракт с миланским клубом до лета 2021 года, поэтому он не спешил с трудоустройством.

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