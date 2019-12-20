Спаллетти отказал китайскому клубу

Итальянский специалист Лучано Спаллетти не захотел продолжать карьеру в Китае.

Как сообщает Tuttomercatoweb, Спаллетти отклонил предложение "Гуанчжоу Фули", который предлагал ему соглашение на три года.

60-летний итальянец ранее возглавлял "Зенит", "Рому" и "Интер".

Отмечается, что "Интер" все еще выплачивает Спаллетти зарплату, ведь он был отправлен в отставку до истечения срока соглашения.

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