Спаллетти отказывается продавать Перишича

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти отказывается продавать хорватского полузащитника Ивана Перишича, на которого претендует "Манчестер Юнайтед".

"Разговоры о Перишиче закончены. Чем больше проходит дней, тем меньше времени у нас на то, чтобы найти ему замену. Я решительно выступаю против продажи Перишича" - цитирует Спаллетти Football Italia.

Напомним, что "Интер" требовал за Перишича 55 миллионов евро, однако "МЮ" пытался сбить цену.

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