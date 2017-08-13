Спаллетти: "Перишич хочет остаться в "Интере"

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Спаллетти: "Перишич хочет остаться в "Интере"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти верит, что хорватский полузащитник Иван Перишич не уйдет из команды летом.

"Перишич намерен остаться в "Интере", - приводит слова Спаллетти Sky Sport Italia.

Напомним, что интерес к 28-летнему хавбеку проявляют "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". Итальянцы оценивают игрока в 55 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" интересуется Перишичем. | http://soccernews.ru

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