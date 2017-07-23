Спаллетти: "Перишич может уйти, если "Интер" получит хорошее предложение"



Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что клуб может продать хорватского полузащитника Ивана Перишича в летнее трансферное окно.

"Иван является фантастическим игроком и я бы хотел сохранить его в команде. Но если мы получим хорошее предложение, то он может уйти", - цитирует Спаллетти Sky Sports.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готов заплатить за 28-летнего хавбека 45 миллионов евро, но "Интер" требует за него не менее 55 миллионов.

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