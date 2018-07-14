Спаллетти: "Перишич может затмить Роналду"

Теги иван перишичинтер миланлучано спаллеттикриштиану роналду

Спаллетти: "Перишич может затмить Роналду"Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти считает, что хавбек его команды Иван Перишич может сравниться с новичком "Ювентуса" Криштиану Роналду

"Только Перишича можно сравнить с Роналду с физической точки зрения. Он единственный такой игрок. Он быстрый, сильный и может забивать какие угодно мячи, даже головой", - сказал он.

Напомним, что Перишич вместе с Хорватией вышел в финал ЧМ-2018. 

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