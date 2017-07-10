Спаллетти: "Первые три места в Серии А уже заняты"

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Спаллетти: "Первые три места в Серии А уже заняты"Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти рассказал о главных целях команды на новый сезон.

По его словам, задача его коллектива - попасть в Лигу чемпионов. 

"Первые три места, скорее всего, уже заняты. Трудно отыграть отрыв в 30 очков от "Ювентуса", "Ромы" и "Наполи". Мы должны бороться за попадание в Лигу чемпионов, поэтому – минимум четвертое место. Но и остальные конкуренты усилятся", - сказал он. 

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