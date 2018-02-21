Спаллетти: "По итогам сезона будут результаты и тогда будем анализировать мою работу за это время"

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти поделился информацией о своем будущем.

"Если бы я согласился сейчас говорить о трансферах в летнее трансферное окно, то это было бы похоже на тренировку с виртуальной командой. Де Врей? Он мог бы быть капитаном виртуальной команды.

Почему Икарди останется? Потому что наша полосатая футболка лучше всех остальных, которых даже нет. Узнав его получше, могу сказать, что он не из тех, кто просто уйдет и не оставит следа в команде.

Мое будущее? По итогам сезона будут результаты и тогда будем анализировать мою работу за это время. Я работаю каждый день с максимальной ответственностью. Хочу оставаться в "Интере" как можно дольше, чтобы возможно добиться важных результатов" - цитирует Спаллетти Football Italia.

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