Спаллетти поделился мнением о чемпионской гонке в Серии А

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Спаллетти поделился мнением о чемпионской гонке в Серии А

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти поделился мыслями о борьбе за скудетто.

"Клубы Серии А набрали сумасшедший темп. Если бы мы не выиграли сегодня, то покинули бы топ-четвёрку. Сейчас очень силён "Ювентус", "Наполи" играет так, как никогда раньше, а также очень-очень сильна "Рома". Нужно остерегаться и "Лацио", эта команда может победить любого. Уже завтра нам нужно вернуться к работе, иначе мы потеряем необходимую нам позицию в чемпионате" - цитирует Спаллетти Football Italia.

Напомним, что "Интер" набрал в 11 турах 29 очков, продемонстрировав лучший старт сезона в истории клуба. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 11 31
2 Интер Милан 11 29
3 Ювентус 11 28
4 Лацио 11 28
5 Рома 10 24
6 Сампдория 10 20
7 Фиорентина 11 16
8 Милан 11 16
9 Торино 11 16
10 Аталанта 11 15
11 Кьево 11 15
12 Болонья 11 14
13 Удинезе 11 12
14 Кальяри 11 9
15 Кротоне 11 9
16 СПАЛ 11 8
17 Сассуоло 11 8
18 Дженоа 11 6
19 Хеллас Верона 11 6
20 Беневенто 11 0
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