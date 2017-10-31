Спаллетти поделился мнением о чемпионской гонке в Серии А

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти поделился мыслями о борьбе за скудетто.

"Клубы Серии А набрали сумасшедший темп. Если бы мы не выиграли сегодня, то покинули бы топ-четвёрку. Сейчас очень силён "Ювентус", "Наполи" играет так, как никогда раньше, а также очень-очень сильна "Рома". Нужно остерегаться и "Лацио", эта команда может победить любого. Уже завтра нам нужно вернуться к работе, иначе мы потеряем необходимую нам позицию в чемпионате" - цитирует Спаллетти Football Italia.

Напомним, что "Интер" набрал в 11 турах 29 очков, продемонстрировав лучший старт сезона в истории клуба. | http://soccernews.ru