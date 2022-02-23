Спаллетти поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"

Фото: инстаграм "Наполи"\Автор неизвестен

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти высказался перед ответным матчем против "Барселоны" в рамках 1\6 финала Лиги Европы.



"Тот, кто борется, может проиграть, но тот, кто не борется, уже проиграл. Фаворита в этой встрече нет, обе команды постараются избежать дополнительного времени.

"Барселона" является одной из лучших команд в мире. Ей не хватает Месси, но это всё ещё очень сильная команда. мы будем солдатами, которые идут вперёд и либо выигрывают войну, либо погибают в бою", - сказал итальянский специалист.



Игра между "Наполи" и "Барселоной" состоится завтра, 24 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск). Первый матч завершился ничьей 1:1.

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