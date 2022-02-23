Спаллетти поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"

Теги наполилучано спаллеттилига европы уефа

Спаллетти поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"

Фото: инстаграм "Наполи"\Автор неизвестен

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти высказался перед ответным матчем против "Барселоны" в рамках 1\6 финала Лиги Европы.

"Тот, кто борется, может проиграть, но тот, кто не борется, уже проиграл. Фаворита в этой встрече нет, обе команды постараются избежать дополнительного времени.

"Барселона" является одной из лучших команд в мире. Ей не хватает Месси, но это всё ещё очень сильная команда. мы будем солдатами, которые идут вперёд и либо выигрывают войну, либо погибают в бою", - сказал итальянский специалист.

Игра между "Наполи" и "Барселоной" состоится завтра, 24 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск). Первый матч завершился ничьей 1:1.

Также не пропустите: Президент "Атлетико" заявил о полном доверии Симеоне. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Следующая неделя будет ключевой в будущем Холанда

Следующая неделя будет ключевой в будущем Холанда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов