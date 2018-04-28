Спаллетти поделился ожиданиями от матча с "Ювентусом"

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти высказался в преддверии матча 35-го тура итальянской Серии А против "Ювентуса".

"Мы полны энтузиазма и готовы побороться в концовке сезона за место в Лиге Чемпионов. Это грандиозная цель, для клуба и его истории важно вернуться в еврокубки. "Ювентус" умеет адаптироваться и всегда отыскивает выход из сложных ситуаций в различных матчах. Обозлены ли они поражением от "Наполи"? Мы вообще в ярости, ведь за последние семь лет мы ничего не выиграли" - цитирует Спаллетти сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что матч "Интер" - "Ювентус" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

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