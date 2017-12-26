Спаллетти поделился ожиданиями от миланского дерби

Теги интер миланмиланлучано спаллетти

Спаллетти поделился ожиданиями от миланского дерби

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящий поединок с "Миланом" в рамках четвертьфинала Кубка Италии.

"Дерби - это невероятно важная игра, никоим образом ее нельзя считать рядовой. Победитель выйдет в полуфинал турнира, поэтому необходимо отдать все свои силы для победы.

Что касается двух поражений в последних играх, то такое случается. Чего достаточно сегодня, может не хватить завтра. Для нас мерилом должны быть усилия, которые мы прилагаем в каждом матче, и в последнее время мы выступали ниже своих возможностей, хотя порой добивались положительных результатов. Нам нужно вернуться на свой уровень" - приводит слова Спаллетти официальный сайт клуба.

Читайте также: Гаттузо поделился ожиданиями от миланского дерби. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов