Спаллетти поделился ожиданиями от миланского дерби

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящий поединок с "Миланом" в рамках четвертьфинала Кубка Италии.

"Дерби - это невероятно важная игра, никоим образом ее нельзя считать рядовой. Победитель выйдет в полуфинал турнира, поэтому необходимо отдать все свои силы для победы.

Что касается двух поражений в последних играх, то такое случается. Чего достаточно сегодня, может не хватить завтра. Для нас мерилом должны быть усилия, которые мы прилагаем в каждом матче, и в последнее время мы выступали ниже своих возможностей, хотя порой добивались положительных результатов. Нам нужно вернуться на свой уровень" - приводит слова Спаллетти официальный сайт клуба.

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