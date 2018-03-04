Спаллетти поделился ожиданиями от миланского дерби

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящий матч против "Милана".

"Мы на 100% готовы к игре. Мы прекрасно понимаем, что дерби Милана - это не много больше, чем рядовая игра чемпионата. Этот поединок - это хорошая возможность проверить наши силы на финальном отрезке чемпионата.

В строй вернулся Икарди. Он точно сыграет завтра. После залеченного повреждения, Мауро снова голоден к победам и надеюсь, проявит себя во всей красе.

Если мы намерены попасть в ЛЧ на следующий сезон, больше не должны проигрывать. Пора принять всю ответственность финального отрезка, и те надежды, что на нас возлагают фанаты и руководство команды. Стадия победа-поражение больше нам не подходит" - приводит слова Спаллетти Football Italia.

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