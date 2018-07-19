Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Зенитом"

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против питерского "Зенита".

"Будет приятно снова встретиться с "Зенитом" - клубом, который я очень люблю. Это будет полезная игра. Мы разбавим наши тренировки и подойдем к субботе немного свежее", - цитирует наставника "нерадзурри" официальный сайт его клуба.

Напомним, сегодня "Интер" проиграл "Сьону". | soccernews.ru