Спаллетти похвалил Икарди за игру в матче с "Дженоа"

Теги интер миланмауро икардилучано спаллеттидженоа

Спаллетти похвалил Икарди за игру в матче с "Дженоа"

Наставник миланского "Интера" Лучано Спаллетти дал оценку игре форварда своей команды Мауро Икарди в матче 30-го тура Серии А против "Дженоа".

Напомним, что аргентинский бомбардир вышел на поле впервые за почти два месяца.

"Икарди провёл отличный матч, как всегда проявив характер. Но ему нужно больше вовлекаться в игру и работать с командой на поле. Когда строишь игру с девятью полевыми игроками, а не с десятью, забить становится труднее", - цитирует Спаллетти Football Italia.

В матче с "Дженоа" Икарди реализовал пенальти и отдал голевой пас на Ивана Перишича.

Не пропустите: Икарди догнал Вьери по количеству голов за "Интер". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роберто Карлос может войти в тренерский штаб "Реала"

Роберто Карлос может войти в тренерский штаб "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 30 81
2 Наполи Наполи 30 63
3 Интер Милан Интер Милан 30 56
4 Милан Милан 30 52
5 Аталанта Аталанта 29 48
6 Лацио Лацио 29 48
7 Рома Рома 30 48
8 Торино Торино 30 48
9 Сампдория Сампдория 30 45
10 Фиорентина Фиорентина 30 39
11 Дженоа Дженоа 30 33
12 Кальяри Кальяри 30 33
13 Парма Парма 30 33
14 Сассуоло Сассуоло 29 32
15 СПАЛ СПАЛ 30 32
16 Удинезе Удинезе 29 29
17 Эмполи Эмполи 30 28
18 Болонья Болонья 29 27
19 Фрозиноне Фрозиноне 30 20
20 Кьево Кьево 29 11
Полная таблица

топ-5 тегов