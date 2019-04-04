Спаллетти похвалил Икарди за игру в матче с "Дженоа"

Наставник миланского "Интера" Лучано Спаллетти дал оценку игре форварда своей команды Мауро Икарди в матче 30-го тура Серии А против "Дженоа".

Напомним, что аргентинский бомбардир вышел на поле впервые за почти два месяца.

"Икарди провёл отличный матч, как всегда проявив характер. Но ему нужно больше вовлекаться в игру и работать с командой на поле. Когда строишь игру с девятью полевыми игроками, а не с десятью, забить становится труднее", - цитирует Спаллетти Football Italia.

В матче с "Дженоа" Икарди реализовал пенальти и отдал голевой пас на Ивана Перишича.

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