Спаллетти попросил не сравнивать его с Моуринью

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Спаллетти попросил не сравнивать его с Моуринью

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти попросил не сравнивать его с бывшим наставником миланской команды Жозе Моуринью.

"Сравнения с Моуринью приводят меня в замешательство. Прошу вас прекратить это, потому что подобные сопоставления стирают грань между мной, человеком, который был в команде пару дней, и тем, кто вписал своё имя в историю "Интера". Я ещё не добился аналогичных побед с командой, поэтому прошу - не сравнивайте нас. Моуринью тоже это отлично знает" - приводит слова Спаллетти Football Italia.

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