Спаллетти порассуждал о чемпионской гонке в Серии А
Фото сайт "Наполи"
Наставник "Наполи" Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от борьбы за скудетто в текущем сезоне.
Неаполитанцы стартовали в Серии А с 6 побед в 6 матчах и являются лидерами первенства.
"Мы должны играть ещё лучше. Ожидания от нашей команды сейчас очень высоки. Посмотрим, как "Наполи" будет выглядеть на дистанции всего сезона. Нужно понимать, что другие команды тоже будут добавлять. Наши конкуренты тоже могут выиграть шесть матчей подряд. На скудетто могут претендовать семь клубов", - цитирует Спаллетти Football Italia.
Следующий соперник "Наполи" - "Фиорентина". Матч состоится 3 октября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17