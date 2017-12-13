Спаллетти: "Порденоне" заслужил выход в четвертьфинал Кубка Италии"

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Спаллетти: "Порденоне" заслужил выход в четвертьфинал Кубка Италии"Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Италии  с клубом Серии С "Порденоне".

После нулевой ничьей в основное время "Интер" вырвал победу в серии пенальти (5:4).

"Нашим игрокам сегодня было нелегко. "Порденоне" показал качественную игру в середине поля. Мы не могли взять мяч под свой контроль. По ходу матча становилось всё труднее с психологической точки зрения, потому что соперники почувствовали, что у них есть шанс.

Разница в классе была заметна. Возможно, я плохо справился со своей задачей, поскольку мы сыграли ниже своих возможностей. мы были лучше во втором тайме и в дополнительное время, когда они поставили "автобус" у своих ворот и отлично защищались.

Серия пенальти стала сложным испытанием. Поздравляю моих парней, они заслужили победу. "Порденоне" заслужил выход в четвертьфинал, однако наш голкипер Паделли проделал хорошую работу в серии пенальти", — сказал он. | http://soccernews.ru

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